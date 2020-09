Sturm Graz hat im letzten Testspiel vor dem Bundesliga-Start in der kommenden Woche einen klaren Testspielsieg gegen den Kapfenberger SV gefeiert. Die Grazer überrollten die "Falken" am heimischen Trainingsgelände mit 5:0. Kevin Friesenbichler und Ivan Ljubic trafen jeweils doppelt, Neuzugang Francisco Mwepu jubelte bei seinem Debüt für Sturm über den Treffer zum 5:0-Endstand.

Der SK Sturm Graz startet am Sonntag in einer Woche mit einem Auswärtsspiel gegen den SKN St. Pölten in die Bundesliga-Spielzeit 20/21.

Kapfenberg bekommt es am Freitag um 18:30 Uhr mit Wacker Innsbruck zu tun.

SK Puntigamer Sturm Graz 5:0 (1:0) KSV 1919

Trainingszentrum Messendorf, 5. September 2020, 14:30 Uhr, 200 Zuschauer

Tore: Friesenbichler (23.), Ljubic (47.), Friesenbichler (48.), Ljubic (51.), Mwepu (83.)

SK Puntigamer Sturm Graz: Siebenhandl (46. Suprun); Ingolitsch (81. Schendl), Stankovic (71. Koch), Wüthrich (81. Komposch), Dante; Jäger (46. Geyrhofer), Hierländer (81. Shabanhaxhaj), Jantscher (63. Zettl), Kuen (63. Huspek); Kiteishvili (46. Ljubic), Friesenbichler (71. Mwepu)

KSV 1919 (Startformation): Stolz; Kvakic, Cetina, Steinlechner, Gschiel, Staber, Mikic, Horvat, Musija, Mensah, Bacher

Christian Ilzer: "Kapfenberg war vor allem in der ersten Hälfte ein guter Testgegner, der die Räume immer wieder kompakt und eng gehalten hat. Zweite Hälfte haben wir dann einen Gang höher geschalten. Ich bin aufgrund der intensiven Trainingswoche mit dem Spiel sehr zufrieden. Das Ergebnis geht in der Höhe auch in Ordnung."

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller