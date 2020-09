Der LASK hat auch im vierten und letzten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison keinen Sieg einfahren können. Das Vorbereitungsspiel im Linzer Stadion gegen den SSV Jahn Regensburg endete mit einem 1:1-Remis.

Andreas Albers brachte die Gäste aus Deutschland in der 33. Minute in Führung, ehe James Holland in der 56. Minute den 1:1-Ausgleich besorgte.

Aufstellung LASK:

Gebauer (HZ Lawal); Filipovic (68. Andrade), Trauner, Ramsebner; Renner, Grgic (72. Haudum), Holland, Wiesinger; Gruber, Balic, Michorl

Cheftrainer Dominik Thalhammer nach dem Spiel: „Durch die Länderspielpause hat sich eine neue Personalsituation ergeben. Wir haben das genutzt, um am Platz neue Dinge auszuprobieren. In den ersten zwanzig Minuten haben wir uns etwas schwergetan, ins Spiel zu kommen. Die langen Bälle der Regensburger haben uns das ein oder andere Mal vor Probleme gestellt. Ausgerechnet in der Phase, in der wir die Spielkontrolle übernommen haben, ist dann das Gegentor gefallen. Die zweite Halbzeit war dagegen sehr kontrolliert: Wir hatten das Spiel voll im Griff und sind mit viel Mut aufgetreten. Daraus ergaben sich einige Topchancen und ein Elfmeter - heute konnten wir diese Möglichkeiten noch nicht verwerten. Aber wir sind eindeutig auf dem richtigen Weg und das Erfolgserlebnis kommt dann hoffentlich am Freitag gegen die Wiener Austria.“

Morgen geht die "Oberösterreich-Tour" vom SSV Jahn Regensburg weiter, wenn der deutsche Zweitligist auf Vorwärts Steyr trifft (Anpfiff 15 Uhr).

Für den LASK steht bereits am kommenden Freitag das erste Bundesliga-Spiel der neuen Saison auf dem Programm: Gegner ist der FK Austria Wien. Die Partie findet um 20:30 Uhr auf der Linzer Gugl statt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media