Der FK Austria Wien hat zum Abschluss der Sommer-Vorbereitung einen 3:1-Erfolg gegen den SKU Amstetten eingefahren. Die Treffer für den Bundesligisten erzielten Bright Edomwonyi (20.), Erik Palmer-Brown (57.) und Stephan Zwierschitz (87.). Dino Kovacec (84.) traf für den Zweitligisten.





Peter Stöger mischte die Aufstellung wieder etwas durch, weil er ein paar Dinge testen wollte und einige Spieler wegen der Länderspiele zuletzt fehlten. Noch kein Thema waren Alexander Grünwald und Erik Palmer-Brown zu Beginn, beide kamen aber nach dem Seitenwechsel. Statt den beiden begannen Maudo Jarjue und Alex Jukic, der auch schon im Frühjahr von den Young Violets hochgezogen wurde.

Der Youngster setzte erst einen Freistoß an die Latte, hatte aber wieder einige gute Szenen. So auch beim Tor von Palmer-Brown, der einen Jukic-Freistoß per Kopf versenkte. Das war aber bereits das 2:0, denn Bright Edomwonyi traf den Abpraller eines Sax-Schusses ebenfalls per Kopf zur Führung. Kurz vor dem Ende machte Zwierschitz noch den dritten Treffer und damit den Sack zu.

Eine Schrecksekunde gab es dennoch vor der Pause: Markus Suttner musste ausgewechselt werden (Martschinko kam), gab unmittelbar danach aber wieder Entwarnung. Reine Vorsichtsmaßnahme, da die Adduktorenmuskulatur zwickte.

Ein schönes Zeichen für den violetten Nachwuchs: Der erst 18-jährige Can Keles feierte sein Debüt in der Kampfmannschaft, er unterzeichnete erst vor zwei Wochen seinen ersten Jungprofivertrag. Keles ist damit nach Jukic, El Moukhantir, Hahn, Mester, Demaku und Helac der nächste vielversprechende Kandidat aus der Talenteschmiede, der schon zur Bundesliga hinschnuppern durfte.



Austria spielte mit: Pentz (46., Kos); Zwierschitz, Jarjue, Madl (46., Palmer-Brown), Suttner (38., Martschinko); Ebner (72., Hahn), Jukic 73., Wimmer); Sarkaria (64., Mester), Sax (46., Grünwald), Pichler (64., Keles); Edomwonyi (64., El Moukhantir).

Foto: Josef Parak