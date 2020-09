Nenad Bjelica, ehemaliger Coach vom WAC und Austria Wien, hat einen neuen Job. Der 49-Jährige heuert in seiner Geburtsstadt bei NK Osijek an, wo er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Der kroatische Erstligist hat die abgelaufenen Saison als Tabellenvierter abgeschlossen. „Als ich in anderen Umgebungen arbeitete, sagte ich, dies sei mein Club und meine Stadt. Osijeks Projekt ist für mich in jeder Hinsicht interessant“, wird Bjelica auf der Website zitiert.

Bjelica sei davon überzeugt, dass die Mannschaft das Potenzial habe, „an der Spitze des kroatischen Fußballs zu stehen.“ Seine Aufgabe sei es nun, „die Teamqualität auf ein Höchstmaß zu bringen, um das Beste aus jedem Einzelnen herauszuholen.“

Zuletzt war Nenad Bjelica zwei Jahre lang als Coach von Dinamo Zagreb tätig, ehe er im April 2020 entlassen wurde.

Von 2007 bis 2014 war der Kroate als Trainer in Österreich tätig (FC Kärnten, FC Lustenau, WAC, Austria).

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller