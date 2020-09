Georg Teigl kehrt in die höchste österreichische Spielklasse zurück und kickt ab sofort für den FK Austria Wien. Der 29-Jährige wechselt vom FC Augsburg nach Wien-Favoriten. Der gebürtige Wiener kann auf der rechten Außenbahn sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden.

"Mit seiner Erfahrung kann er unserer zum Teil sehr jungen Mannschaft sicher weiterhelfen"

Trainer und General Manager Sport Peter Stöger meint zu diesem Transfer: „Georg Teigl ist ein variabel einsetzbarer Spieler, der sich schon in der Vergangenheit in der österreichischen Liga bewiesen hat und auch weiß, was es heißt, in der deutschen Bundesliga zu spielen. Mit seiner Erfahrung kann er unserer zum Teil sehr jungen Mannschaft sicher weiterhelfen.“

Georg Teigl, der am Nachmittag bereits am Mannschaftstraining teilgenommen hat, sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich auf die Herausforderung, auf die Mannschaft und die ersten Spiele für Austria Wien. Peter Stöger hat schon viele gute Teams trainiert und hat dort sehr gute Arbeit geleistet und ist einer der stärksten Trainer im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich, dass ich bei Austria Wien das tun kann, was ich liebe.

In den letzten Jahren absolvierte Georg Teigl für den FC Augsburg 27 Spiele in der deutschen Bundesliga, für RB Salzburg kam er von 2011 bis 2014 insgesamt auf 70 Einsätze in der höchsten österreichischen Spielklasse, feierte dort je zwei Meister- und Cuptitel und spielte mit den Salzburgern international.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media