Nach dem überraschenden Rücktritt von Roland Daxl als Geschäftsführer der SV Ried Fußball GmbH, dem Profibetrieb der SV Guntamatic Ried, hat der Aufsteiger in die Tipico Bundesliga einen Nachfolger gefunden. So übernimmt Ing. Rainer Wöllinger mit 1. November die vakante Funktion von Roland Daxl, der aber weiterhin im Vorstand der SV Guntamatic Ried bleiben wird.

"Regional handeln und überregional denken – das wird eine spannende Aufgabe"

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Ing. Rainer Wöllinger einen Geschäftsführer für die SV Ried Fußball GmbH engagieren konnten, der in der Region fest verankert ist. Er hat für mehrere Unternehmen im Innviertel Verantwortung getragen, verfügt über ein sehr breites Netzwerk in der Region und besitzt ein großes betriebswirtschaftliches Wissen. Für uns ist das der erste Schritt, um unseren Verein personell breiter aufzustellen und mit unseren Partnern noch professioneller arbeiten zu können. Gemeinsam mit unserem neuen Geschäftsführer werden die weiteren Strukturverbesserungen erarbeitet und danach auch bekanntgegeben“, betont SVR-Vorstandsmitglied Roland Daxl.

„Die SV Guntamatic Ried ist ein wichtiger Faktor für die gesamte Region und auch darüber hinaus. Ich freue mich sehr, dass ich bei diesem großartigen und traditionsreichen Verein mit dabei sein darf und jetzt mitgestalten kann. Regional handeln und überregional denken – das wird eine spannende Aufgabe“, erklärt Ing. Rainer Wöllinger, der zuletzt als Prokurist und Leiter der Firmenkundenabteilung bei der Raiffeisenbank Region Ried tätig war.

„Erfolg ist nur möglich, wenn es einem gut geht. Dabei ist für mich – neben einer soliden finanziellen Basis – eine gute Stimmung im Verein und im Umfeld einer der wichtigsten Faktoren. Dafür und daran werden wir jeden Tag arbeiten. Ich liebe Herausforderungen und den Fußball. Deshalb wollte ich diese einmalige Chance jetzt nutzen. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch bei meinen beiden Geschäftsleitern, Funktionären sowie allen Kolleginnen und Kollegen der Raiffeisenbank Region Ried herzlich bedanken. Ich habe mich bei meiner Tätigkeit als Firmenkundenleiter wirklich immer sehr wohl gefühlt. Ein ganz besonderer Dank geht auch an alle meine Kundinnen und Kunden für zwölfeinhalb Jahre bester Zusammenarbeit", so der zukünftige Geschäftsführer der SV Ried Fußball GmbH weiter.

Ing. Rainer Wöllinger wurde am 31. März 1973 geboren, maturierte 1992 an der HBLA für alpenländische Landwirtschaft in Ursprung in Salzburg. Nach der Matura arbeitete er als Vertragsbediensteter bei der Gemeinde Hohenzell, als Bankangestellter bei der Raiffeisenbank Region Hausruck und als Wirtschaftsberater der Bezirksbauernkammer Ried. 2000 legte Wöllinger die Lehramts- und Befähigungsprüfung an der Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Akademie Ober St. Veit, Wien, ab. Von 2002 bis 2008 war er als Produktmanager und Prokurist bei der Österreichischen Rinderbörse tätig, von 2008 an bei der Raiffeisenbank Region Ried, zuletzt als Prokurist und Leiter der Firmenkundenabteilung. Rainer Wöllinger wohnt in Pram, ist verheiratet mit Sabine und hat zwei Töchter und zwei Enkelkinder.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media, SV Ried