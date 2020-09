Startschuss für den Mädchenfußball beim SK Rapid Wien: Österreichs Rekordmeister ist nun Teil eines Pilotprojekts, das die UEFA gemeinsam mit Disney entwickelt hat: Die UEFA Playmakers. Dieses Projekt soll jungen, fußballinteressierten Mädchen dabei helfen, näher an den Sport herangeführt zu werden.

In Zusammenarbeit mit dem ÖFB, der sich in Österreich um die Koordination und Umsetzung des in sechs weiteren Nationen initiierten Projekts kümmert, will der SK Rapid bei Mädchen im Alter zwischen fünf und acht Jahren das Interesse am Sport wecken und den Zugang zum Fußball erleichtern. Die UEFA Playmakers verfolgen dabei ein einzigartiges Spiel- und Trainingskonzept rund um die Geschichten bekannter Disney Filme: Mädchen schlüpfen in die Rolle bekannter Charaktere und Filmhelden und erleben so einen abwechslungsreichen, innovativen Einstieg in den Fußball. Neben Spaß am Sport und ersten Techniken und Tricks mit dem Ball stehen Teamwork, Kreativität und Empowerment im Vordergrund. Mädchen sollen durch den spielerischen Zugang nicht nur Freude an Bewegung entdecken, sondern auch an Selbstvertrauen gewinnen.

„Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass spielerische Konzepte einen optimalen Lerneffekt ermöglichen. Durch kreatives Storytelling und die Einbindung von beliebten Disney Figuren bieten die UEFA Playmakers somit einen völlig neuen Blick auf Fußball, der nicht nur Sport und Bewegung in den Mittelpunkt rückt, sondern auch das Selbstvertrauen und die Kreativität der Mädchen stärkt. Wir freuen uns, als erster Wiener Fußballverein nun mit den SK Rapid Playmakers Teil dieses spannenden Projekts zu sein“, betont Peter Grechtshammer, Leiter Sportmanagement Rapid II und Nachwuchs.

Das Angebot der UEFA Playmakers gibt es künftig an 27 Standorten in Österreich. Der SK Rapid ist bislang als einziger Standort in Wien mit dabei sowie einer von zwei Bundesligisten, die das Projekt unterstützen. Startschuss für die SK Rapid Playmakers ist am 16. September 2020. Die Trainingseinheiten finden einmal pro Woche (mittwochs von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr) auf dem grün-weißen Trainingsgelände im Ernst-Happel-Stadion oder auf dem Areal des Allianz Stadions in Hütteldorf statt und sind kostenlos.

Anmeldungen sind ab sofort möglich, nähere Informationen gibt es unter skrapid.at/playmakers bzw. per E-Mail an

„Unter dem Dach von ‚Rapid leben‘ übernehmen wir soziale Verantwortung und engagieren uns in unterschiedlichen Bereichen, wobei Bewegung & Integration einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Es ist uns ein Anliegen, vor allem Kinder und Jugendliche an den Sport heranzuführen und die Begeisterung für den Fußball zu wecken. Durch die aktive Unterstützung und Teilnahme am Projekt UEFA Playmakers möchten wir nun einen ersten Schritt machen, um ein Fußballangebot für Mädchen zu schaffen. Im Rahmen der UEFA Playmakers haben Mädchen beim SK Rapid die Gelegenheit, fußballerische Fähigkeiten zu entdecken und den Verein kennenzulernen – und so vielleicht schon bald selbst in einem Mädchen- bzw. Frauenteam aktiv zu werden. Wir wollen damit eine Ergänzung zu den bereits bestehenden Angeboten engagierter Vereine sein", sagt SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek.

Foto: Red Ring Shots