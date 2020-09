Der LASK hat den Vertrag mit Verteidiger Andrés Andrade vorzeitig bis 2024 verlängert. Der gebürtige Panamaer, der in der Defensive vielseitig einsetzbar ist, kam im Jahr 2018 nach Linz. Zunächst lief er für den FC Juniors OÖ auf. Für den Zweitligisten brachte es Andrade auf insgesamt 36 Spiele. Sein Bundesliga-Debüt feierte der 21-Jährige in der abgelaufenen Saison im Heimspiel gegen die WSG Tirol.

Vize-Präsident Jürgen Werner über Andrés Andrade: „Andrés hat sich schon unter Oliver Glasner erste Sporen im Training verdient und bei unserem Kooperationsverein gezeigt, was in ihm steckt. In der Vorsaison hat er endgültig den Sprung zum LASK geschafft. Er steigert sich von Spiel zu Spiel – nicht zuletzt deshalb wollen wir ihn langfristig bei uns wissen.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media