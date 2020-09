Sky Sport Austria erweitert sein Reporter-Team mit einem ehemaligen Bundesliga-Profi. Demnach wird Marko Stankovic als ehemaliger Profifußballer nicht wie sonst üblich als Experte die Spiele der Tipico Bundesliga kommentieren, sondern ab sofort für den Pay-TV-Sender als Reporter auf Stimmenfang gehen.





Marko Stankovic feierte seine größten Erfolge bei Austria Wien. Dem Meistertitel 2013 folgte der Sprung in die Gruppenphase der UEFA Champions League, wo er u.a. gegen Atletico Madrid und den FC Porto zum Einsatz kam.

Insgesamt brachte es der 34-Jährige in der Tipico Bundesliga auf 192 Spiele und erzielte dabei 33 Tore. In der Ära von Teamchef Karel Brückner bestritt Stankovic im November 2008 gegen die Türkei sein einziges Länderspiel für Österreich.

Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich, freut sich über die Neuerwerbung: Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich: „Marko Stankovic hat sich in seiner langen Karriere als technisch versierter Offensivspieler einen Namen gemacht. Wir freuen uns darauf, dass er seine Erfahrungen, die er von der heimischen Bundesliga bis hinauf in die UEFA Champions League gesammelt hat, in seinen neuen Job als Sky Reporter einbringt und seinen ehemaligen Profikollegen spannende Aussagen entlockt.“

Foto: Richard Purgstaller