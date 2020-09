Der SK Rapid Wien hat am Mittwoch sein neues Auswärtstrikot präsentiert. Die neue "Auswärtswäsch" präsentiert sich in den Gründungsfarben Rot-Blau mit Längsstreifen. Die Hosen sind in rot gehalten. Das neue Trikot ist ab sofort im Fanshop sowie online zu erwerben.

Am Freitag trifft Rapid zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison zu Hause auf die Admira. Das neue Auswärtstrikot wird also erst etwas später eingeweiht werden.

von Ligaportal, Foto: Rapid/Twitter