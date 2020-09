Am Freitag startet die Tipico Bundesliga mit dem Spiel Rapid gegen Admira in die Saison 2020/21. Die schönste Nachricht vor dem Auftakt in die neue Spielzeit: Es dürfen wieder Zuschauer in die Stadien kommen. Aus sportlicher Sicht geht Red Bull Salzburg einmal mehr als großer Favorit in die Meisterschaft. Das zeigen auch die Wettquoten.

Wer wird Meister 20/21?

RB Salzburg – Wer sonst? Unmittelbar vor dem Auftakt der Fußball-Bundesliga wäre für Sportwettenanbieter bwin der 15. Meistertitel der Mozartstädter keine Überraschung. Beim achten Titel der Bullen in Folge zahlt bwin das 1,10-Fache des Einsatzes zurück.

Mit einigem Abstand, aber gleichauf: Gewinnt der LASK, in der vergangenen Saison noch souveräner Sieger des Grunddurchgangs, die Meisterschaft, zahlt bwin das 15,00-Fache des Einsatzes zurück. Auch die erste Rapid-Meisterschaft seit 2008 ist mit Titel-Quote 15,00 notiert.

Eröffnet wird das Auftakt-Wochenende bereits am Freitagabend (11. September). Vizemeister Rapid ist mit Quote 1,45 im ersten Spiel klarer Favorit gegen die Admira (Quote 5,50). Feiert die Austria im Anschluss beim LASK einen Auswärtssieg, zahlt bwin das 6,50-Fache des Einsatzes zurück. Klarer Favorit sind mit Quote 1,42 allerdings die Oberösterreicher.