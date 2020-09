Der spusu SKN St. Pölten verabschiedet einen weiteren Spieler: Wie der Verein am Donnerstag bekannt gibt, wurde der Vertrag von Nico Gorzel in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der vor einem Jahr zu den Wölfen stieß und seitdem zehn Spiele für das Wolfsrudel absolvierte, wechselt in die dritte deutsche Liga und schließt sich Türkgücü München an, der von Ex-SKN-Trainer Alexander Schmidt betreut wird.

"Ich freue mich, in meiner Geburtsstadt bei einem sehr ambitionierten und interessanten Verein untergekommen zu sein. In der dritten Liga tummeln sich viele große Namen und ich bin schon sehr gespannt, was die Mannschaft und mich erwarten wird", wird Nico Gorzel auf der Homepage seines neuen Arbeitgebers zitiert.

Foto: Richard Purgstaller