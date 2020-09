Andrija Pavlovic, der in der abgelaufenen Saison an APOEL Nikosia ausgeliehen war, hat beim SK Rapid Wien keine Zukunft. Der 26-jährige Serbe, dessen Vertrag in Hütteldorf noch bis Sommer 2021 läuft, strebt daher einen Wechsel an. Wie das türkische Online-Medium sivasirade.com berichtet, soll Pavlovic unmittelbar vor einer Unterschrift beim türkischen Erstligisten Sivasspor stehen.

Unterschreibt Pavlovic nächste Woche in der Türkei?

Dem Bericht zufolge soll Sivas-Coach Riza Calimbay großes Interesse haben, den serbischen Stürmer zu verpflichten. Zudem heißt es, dass Pavlovic bereits nächste Woche in die Türkei fliegen würde, um bei seinem neuen Klub zu unterschreiben. Zuvor müssen sich jedoch beide Klubs auf eine Ablösesumme einigen.

Andrija Pavlovic war im Sommer 2018 vom FC Kopenhagen nach Wien-Hütteldorf gewechselt. Seither absolvierte der Serbe 29 Pflichtspiele für den SK Rapid, in denen er acht Tore erzielte. Während seiner Leihe in Zypern absolvierte er 34 Pflichtspiele (10 Tore).

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie