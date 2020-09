Am Sonntag startet der RZ Pellets WAC mit einem Heimspiel gegen Red Bull Salzburg in die neue Saison. Damit werden in der Lavanttal-Arena erstmals seit langer Zeit wieder Zuschauer Platz nehmen. Die Corona-Bestimmungen lassen maximal 3.000 Besucher im Heimstadion des WAC zu. Geht es nach WAC-Boss Dietmar Riegler, soll die Lavanttal-Arena in ein paar Jahren in neuem Glanz erstrahlen.

WAC plant umgebaute Arena mit 10.000 Plätzen

In einem Interview mit Antenne-Kärnten verrät WAC-Präsident Dietmar Riegler einige spannende Details über den geplanten Umbau der Wolfsberger Arena.

Demnach soll die umgebaute Heimstätte des WAC künftig 10.000 Sitzplätze umfassen und europacuptauglich sein. Die neue Lavanttal-Arena, welche in zwei bis vier Jahren fertiggestellt sein soll, wird mehr Räumlichkeiten und eine stärkere Flutlicht-Anlage haben. Zudem soll das Stadion rundherum geschlossen sein.

Auf der Nord- und Südseite hinter den Toren sollen neue Tribünen errichtet werden. Die Laufbahn bleibt zwar bestehen, doch diese soll hinter den Toren unter der Tribüne in einem Tunnel verlaufen

Die Kosten und Finanzierung müssen noch geklärt werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger