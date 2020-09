Knalleffekt beim SK Rapid Wien: Nach dem Ausstieg von Ottakringer müssen sich die Hütteldorfer von einem weiteren Großsponsor trennen. Bereits am 3. Juni 2020 sei der SK Rapid darüber informiert, dass IMMOUnited den Sponsoringvertrag, welcher bis 30. Juni 2021 läuft, beenden möchte. Heißt es in einer Aussendung des Vereins am Donnerstag.

Demzufolge habe man "im Sinne beider Parteien eine faire Lösung gesucht" und diese auch gefunden. "Beide Vertragspartner haben sich unter Berücksichtigung der endgültigen Abgeltung aller wechselseitigen Ansprüche und Verbindlichkeiten auf eine vorzeitige Auflösung des Sportsponsorings sowie der Logenvereinbarung geeinigt", gibt der SK Rapid bekannt.

"Der SK Rapid bedankt sich bei IMMOUnited und Roland Schmid für die Premiumpartnerschaft seit 2018/19 und wünscht ihm für die weitere Zukunft sowie als Co-Hauptpartner des First Vienna FC alles Gute", schreibt der Rekordmeister.

Roland Schmid, Geschäftsführer von IMMOUnited, war im vergangenen November bei der Wahl zum Rapid-Präsidenten knapp seinem Mitbewerber Martin Bruckner unterlegen. Danach habe er zwar angekündigt, den SK Rapid weiterhin zu unterstützen, dennoch dürfte es innerhalb des Vereins keine gute Gesprächsbasis mehr gegeben haben.

von Ligaportal, Foto: SK Rapid / ChaLuk