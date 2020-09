Bevor es für den SK Rapid Wien in der Champions-League-Qualifikation gegen KAA Gent um den Einzug ins Playoff und damit um weitere Millioneneinnahmen geht, steht für die Hütteldorfer der Bundesliga-Auftakt gegen den FC Flyeralarm Admira auf dem Programm. Ursprünglich hätte diese Partie am Samstag stattfinden sollen, doch aufgrund der „bestmöglichen Vorbereitung" auf das CL-Quali-Spiel wurde dem Antrag der Wiener auf Vorverlegung des Liga-Starts zugestimmt.

Rapid trifft auf Admira, die "nur überraschen kann"

Rapid hat mit dem 1:0 gegen Lok Zagreb und dem 5:0-Sieg im Cup gegen St. Johann einen guten Saisonstart hingelegt. Im ersten Liga-Spiel der neuen Saison wollen die Hütteldorfer umgehend nachlegen und ihrer Favoritenrolle gerecht werden: „Qualitativ sind wir höher einzuschätzen, und das soll man dann am Platz auch sehen“, sagt Didi Kühbauer.

Dennoch weiß der Rapid-Trainer, dass die Admira im Allianz-Stadion nicht viel zu verlieren hat. „Die Admira kann nur überraschen. Dadurch können sie sorgenfrei aufspielen", betont der gebürtige Burgenländer. Kühbauer wird wohl sein bestes Personal auf den Platz schicken: „Es wäre schlimm, wenn jetzt jemand sagt, er ist übermüdet. Dann muss er die Sportart wechseln."

Admira-Trainer Zvonimir Soldo hofft, dass so mancher Rapid-Spieler mit den Gedanken bereits beim CL-Quali-Spiel gegen Gent ist: „Vielleicht sind die Rapid-Spieler mit den Gedanken schon beim Champions- League-Quali-Match gegen Gent“, hofft der genürtige Kroate. Seine Mannschaft sei bereit. „Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jüngeren Spielern“, weiß der 52-Jährige.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Rapid 1.50 | Unentschieden 5.00 | Admira 5.00

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Greiml - Arase, Murg, Petrovic, D. Ljubicic, Ullmann - Kara, Fountas

Admira: Leitner - Malicsek, Aiwu, Bauer, Lukacevic - Tomic, Kerschbaum - Saracevic, Hoffer, Cirkovic - Maierhofer

Schiedsrichter der Begegnung

Christopher Jäger

Rapid Wien gegen Admira im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen Admira live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Die Vorberichterstattung startet um 17 Uhr.

Rapid Wien gegen Admira im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie