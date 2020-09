Das offizielle Eröffnungsspiel dieser Bundesliga-Saison findet heute um 20:30 Uhr auf der Linzer Gugl zwischen dem LASK und dem FK Austria Wien statt. Beide Mannschaften nehmen die Spielzeit 2020/21 mit einem neuen Trainerteam in Angriff. Beim LASK ist mit Dominik Thalhammer der ehemalige erfolgreiche Teamchef der ÖFB-Damen am Werk, die Wiener Austria wird von Ex-Meistercoach Peter Stöger betreut.

LASK will "PS auf den Rasen bringen"

Der Liga-Auftakt gegen die Austria ist ein besonderes Spiel für die Linzer, findet doch erstmals seit Mai 2011 ein Bundesliga-Heimspiel des LASK auf der Gugl statt. Rund 6.400 Besucher sind aufgrund der Corona-Bestimmungen in der Raiffeisen-Arena in Linz zugelassen.

LASK-Trainer Dominik Thalhammer blickt dem Spiel gegen die Veilchen positiv entgegen: „Wir haben in der Vorbereitung sehr intensiv an unserer Spielidee gearbeitet und sind jetzt gut auf das Spiel gegen die Austria vorbereitet. Daher gehen wir sehr zuversichtlich in die Partie und werden morgen unsere PS auf den Rasen bringen“, so Thalhammer. Den Gegner aus Wien unterschätzt der 49-Jährige nicht: „Es wird viel harte Arbeit nötig sein: Mit der Austria wartet ein schwerer Gegner, der unter Peter Stöger als neuem Cheftrainer seine Spielweise verändert hat.“

Neo-Austria-Coach Peter Stöger hat in den letzten Wochen an einigen Schrauben gedreht: „Es macht von Woche zu Woche mehr Spaß mit diesem Kader die neue Saison in Angriff zu nehmen. Ich bin schon sehr gespannt, wie wir unsere Vorhaben im ersten Ligaspiel gegen einen starken Gegner umsetzen.“

Der Respekt vor den Linzer Athletikern ist groß: „Wir wissen, dass in Linz eine schwierige Aufgabe auf uns zukommt. Das ganze Jahr wird eine Challenge. Das Spiel ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Um ehrlich zu sein freuen wir uns auch sehr darauf, dass viele Linzer ins Stadion kommen dürfen.“

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, Balic

Austria: Pentz - Zwierschitz, Jarjue, Madl, Suttner - Ebner, Grünwald - Sarkaria, Sax, Pichler - Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

LASK gegen Austria im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Austria live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 20:20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Das offizielle Eröffnungsspiel der neuen Saison wird bereits in der Vorberichterstattung ab 17 Uhr behandelt.

LASK gegen Austria im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media