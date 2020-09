Unmittelbar vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison hat der TSV Hartberg nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und zwei neue Spieler verpflichtet. Abdoul Said Razack Yoda, der in den Trainings und Testspielen überzeugte, wechselt von USFA Ouagadougou (Burkina Faso) nach Hartberg, wo er einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2022 erhält. Der 19-jährige Mittelfeldspieler ist bereits morgen in Altach spielberechtigt.

Lukas Fadinger wechselt von Sturm Graz zum TSV Hartberg

Außerdem sichert sich der TSV Hartberg die Dienste von Lukas Fadinger. Der 19-jährige gebürtige Weizer, der die Sturm Graz Akademie durchlief, war in der Vorsaison an den SV Lafnitz verliehen, für den er 24 Spiele absolvierte. Fadinger wurde vom SK Sturm Graz fix verpflichtet und unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim TSV Prolactal Hartberg.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr freut sich über die talentierten Neuzugänge: "Zwei junge Spieler mit viel Potenzial, die uns auf jeden Fall Freude machen werden."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media