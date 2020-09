Bittere Nachricht für den FC Red Bull Salzburg: Österreichs Serienmeister muss in den nächsten Wochen auf Zlatko Junuzovic verzichten. Der 32-Jährige hat sich im Training einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das geben die Salzburger Bullen via Twitter bekannt. Red Bull Salzburg startet am Sonntag um 17 Uhr auswärts gegen den WAC in die neue Bundesliga-Saison.

Zlatko Junuzovic wird damit wohl auch die beiden Champions-League-Playoff-Partien am 22./23., 29./30. September verletzungsbedingt verpassen.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media