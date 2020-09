Jetzt ist es offiziell: Der SCR Altach wird noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtet den 26-fachen nigerianischen Nationalspieler Chinedu Obasi. Obasi hielt sich zuletzt bei der U23-Mannschaft von TSG Hoffenheim fit. Der 34-Jährige wechselt ablösefrei ins Ländle.

Chinedu Obasi bringt geballte Erfahrung mit

In Hoffenheim war Obasi 2008 wichtiger Bestandteil der damals gefeierten Aufstiegsmannschaft, die sich die Herbstmeisterschaft sicherte. Es folgten insgesamt 100 Spiele in der deutschen Bundesliga für die TSG Hoffenheim und den FC Schalke 04. Zuletzt stand er in der schwedischen Allsvenskan bei AIK Solna unter Vertrag.

Für den schwedischen Hauptstadtclub absolvierte Obasi 44 Pflichtspiele (18 Treffer, 7 Assists). Zusätzlich bringt er die Erfahrung von neun Champions League-Spielen mit, gewann mit Nigeria die Olympische Silbermedaille 2008 in Peking und absolvierte drei Spiele bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika.

Christian Möckel, Sportdirektor des SCR Altach, freut sich über die geballte Erfahrung des Neuzugangs: "Wir freuen uns, einen so renommierten Spieler wie Chinedu Obasi bei uns in Altach begrüßen zu dürfen. Chinedu hat seine Qualitäten bereits auf höchstem Niveau nachgewiesen. Deshalb sind wir überzeugt davon, dass er mit seiner Torgefährlichkeit und seiner Erfahrung eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird."

Chinedu Obasi selbst sagt: "In der vergangenen Woche konnte ich mich bereits davon überzeugen, wie professionell und akribisch beim SCR Altach gearbeitet wird. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat und wir gemeinsam loslegen können. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir den Fans einen erfolgreichen und attraktiven Fußball bieten."

von Ligaportal, Foto: Cashpoint SCR Altach