"Mit dem Sprung des Pumas vertrauen wir auf eine langandauernde und glänzende Zukunft", sagt Diana Langes. "Wir sind der Firma Puma und 11teamsports sehr dankbar für die Zusammenarbeit." Von den Kindern, über Jugend, Amateure bis hin zu den Profis und den Betreuern – insgesamt schlüpfen 13 Mannschaften und etwa 300 Personen ins neue Outfit.

„Es freut uns, dass wir neben unserer erfolgreichen Kooperation mit dem Tiroler Fußballverband nun mit der WSG Swarovski Tirol einen weiteren starken Partner im Westen Österreichs gewinnen konnten", so Jürgen Dick, Teamhead Performance Sales Austria, von Seiten Pumas. "Mit großer Vorfreude blicken wir der Zusammenarbeit entgegen. Gemeinsam mit 11teamsports werden wir dem Verein qualitativ hochwertige Produkte zur Verfügung stellen und dabei den bestmöglichen Service bieten.“

Dietmar Wieser, Geschäftsführer von 11teamsports Österreich meint: "Wir verfügen über viele Jahre Erfahrung rund um die Ausstattung von Teams im Profi- und Amateurbereich. Es freut uns daher sehr, dass wir die bereits bestehende Partnerschaft mit der WSG Swarovski Tirol vertiefen und sämtliche Mannschaften, vom Nachwuchs bis zu den Profis, gemeinsam mit einer so traditionsreichen Marke wie Puma ausstatten dürfen. Durch die lokale Präsenz mit unserem Store in Innsbruck können wir dem Verein mit all seinen Mannschaften und Mitgliedern eine direkte Anlaufstelle bieten und persönlich sowie schnell in Sachen Ausrüstung beraten und weiterhelfen.“

Foto: WSG Swarovski Tirol