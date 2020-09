Das erste Bundesliga-Spiel der Saison 2020/21 führt den FC Red Bull Salzburg ins Lavanttal zum RZ Pellets WAC. Während der Serienmeister fulminant in die neue Saison gestartet ist (10:0-Kantersieg im Cup gegen Bregenz), hatten die Kärntner in der ersten Cup-Runde Mühe, Regionalligist Neusiedl zu besiegen - dies gelang den Schützlingen von Ferdinand Feldhofer erst in der Verlängerung, nachdem man eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben hatte.

Ulmer: „Spiele gegen den WAC sind immer sehr schwierig"

Dass man das Ergebnis gegen Schwarz-Weiß Bregenz nicht überbewerten sollte, ist Jesse Marsch zwar bewusst, dennoch konnte man bereits sehen, dass die Bullen auf Tore brennen: „Auch wenn das Spiel in Wolfsberg ganz anders sein wird, war es wichtig, dass wir ein gutes erstes Pflichtspiel absolvieren konnten. Die Mentalität, die Konzentration auf die taktischen Aufgaben und auch die Intensität waren sehr gut, und das wird auch für das WAC-Match wichtig sein", betont Jesse Marsch.

Zudem weiß der US-Amerikaner, dass die Kärntner eine nicht zu unterschätzende Qualität im Kader haben: „Der WAC hat viel Selbstverständlichkeit in seinem Spiel, tritt selbstbewusst und ohne Angst auf und verfügt über viel Qualität. Sie waren zwei Mal hintereinander Dritter in der Liga, das war sicherlich kein Zufall", mahnt Marsch. Auch Kapitän Andreas Ulmer warnt: „Spiele gegen den WAC sind immer sehr schwierig. Die Wolfsberg agieren sehr diszipliniert und spielen auch intensiv. Dagegen müssen wir die Räume eng machen, vor allem bei Ballverlusten aufpassen und auf die Restverteidigung achten."

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer meint vor dem Duell gegen Österreichs Ligakrösus, dass es "schwerer nicht geht, aber dafür wissen wir gleich, wo wir stehen." Laut Feldhofer sei es "überraschend" gewesen, dass im Sommer nur ein namhafter Spieler (Hee-Chan Hwang) den Verein verlassen hat. "Dementsprechend werden sie von der ersten Sekunde an funktionieren", vermutet der gebürtige Steirer.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Scherzer - Taferner, M. Leitgeb, Liendl, Peretz - Dieng, Vizinger

Red Bull Salzburg: Stankovic . Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede, Camara, Mwepu, Okugawa - Koita, Daka

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

WAC gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der drei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung startet um 16:30 Uhr.

WAC gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

Foto: GEPA/Red Bull Media