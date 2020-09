Die SV Guntamatic Ried ist nach drei Jahren Abstinenz zurück in der Tipico Bundesliga. Zum Auftakt bekommt es der Aufsteiger am Sonntag um 14:30 Uhr mit WSG Swarovski Tirol zu tun. Die Vorfreude auf das erste Bundesliga-Spiel seit dem 28. Mai 2017 (gegen Mattersburg) ist enorm groß.

So will es Ried gegen Tirol angehen

„Die Mannschaft ist gut drauf und sehr motiviert. Es ist für uns eine komplett neue Situation. Wir wollen in erster Linie auf uns selbst schauen und werden versuchen, aus einer kompakten Defensive schnell auf Angriffsmodus umzuschalten und so torgefährlich zu werden“, erklärt Ried-Coach Gerald Baumgartner vor dem Duell gegen die Tiroler.

„Natürlich hatten wir eine sehr kurze Vorbereitungszeit. Wir werden alles tun, um unsere Neuen möglichst schnell zu integrieren. Nach den intensiven Belastungen der letzten Wochen werden wir die nächsten Tage nützen um im Kopf und Körper die nötige Frische zu bekommen und werden mit sehr viel Engagement und Ehrgeiz in das Spiel gehen", fügt der Coach des Aufsteigers hinzu.

Sahin-Radlinger: "Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen"

Einer von neun Sommer-Neuzugängen bei den Innviertlern ist Samuel Sahin-Radlinger. Der 27-Jährige wechselte ablösefrei vom FC Barnsley zurück in seine Geburtsstadt Ried, wo er ab sofort das Tor des Bundesligisten hüten wird: „Dieses Auftaktspiel ist natürlich sehr wichtig. Besonders wichtig ist, dass wir ein Heimspiel haben und ich bin überzeugt, dass uns unsere Fans wieder super unterstützen werden. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen", so der Torhüter.

Dass die WSG Tirol aufgrund der lange Zeit unklaren Situation rund um den SV Mattersburg zweigleisig planen musste, ist Sahin-Radlinger bewusst: „Bei WSG Tirol gab es auch einen kleinen Umbruch. Es war sicher keine leichte Situation, dass sie so lange nicht wussten, in welcher Liga sie spielen werden. Es ist schwierig, jetzt etwas über diese Mannschaft zu sagen, aber unser Trainerteam wird uns sicherlich perfekt einstellen."

Trainer Gerald Baumgartner weiß, worauf es in der höchsten Spielklasse ankommen wird: „Wir müssen uns schnellstmöglich an das höhere Tempo und die Robustheit der Bundesliga anpassen und uns gegen den jeweiligen Gegner Punkte erarbeiten. Wir wollen gegen Tirol auf alle Fälle punkten und bei diesem Heimspiel mit einem guten Ergebnis in die Saison starten. Es dürfen auch wieder unsere stimmgewaltigen Fans ins Stadion. Wir freuen uns alle schon sehr auf dieses erste Bundesliga-Spiel seit mehr als drei Jahren“, so der Chefcoach.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen können derzeit nur 2.700 statt der möglichen 7.680 Besucher die Spiele in der „josko ARENA“ in Ried live mitverfolgen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media