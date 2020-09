Der SCR Altach stattet drei Nachwuchshoffnungen aus der eigenen Akademie mit Profi-Verträgen aus. Noah Bischof, Samuel Mischitz und Noah Bitsche werden ab dem 01.06.2021 fix zum Profi-Kader des SCRA gehören. Das geben die Vorarlberger am Montagabend bekannt.

In der abgelaufenen Sommervorbereitung durften Bischof, Mischitz und Bitsche ihr Talent bereits mehrfach beim Team von Alex Pastoor unter Beweis stellen. Sowohl im Trainingsbetrieb als auch bei den Testspielen der Profi-Mannschaft war das Trio regelmäßig mit eingebunden.

Für die Saison 2020/21 sind die drei 17-Jährigen bis auf Weiteres für das U18-Team der Akademie Vorarlberg vorgesehen. In enger Abstimmung mit Schule und Akademie werden sie aber auch die Möglichkeit bekommen, sich weiterhin beim SCRA zu zeigen, damit der Übergang im kommenden Sommer möglichst nahtlos vonstattengeht.

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der erfolgreiche Schulabschluss. Am Montagvormittag ist das Trio am Collegium Bernardi in Bregenz in das Matura-Jahr gestartet.

Christian Möckel, Sportdirektor: „Es freut uns sehr, dass wir drei junge Vorarlberger mit großem fußballerischen Potential vom Weg beim SCR Altach überzeugen konnten. Alle Drei bringen eine top Einstellung mit und haben in den vergangenen Wochen einen guten Eindruck hinterlassen. Wir werden die Entwicklung jedes Einzelnen ganz genau beobachten und sie schrittweise heranführen.“

Noah Bischof: „Ich möchte diese Chance unbedingt nützen und meine Qualitäten hier in Altach unter Beweis stellen. Zu meinen Stärken zähle ich insbesondere das Dribbling und den Torabschluss.“

Samuel Mischitz: „In der kommenden Saison werde ich alles daran setzen, um mit der Akademie eine erfolgreiche Saison zu spielen, gleichzeitig aber auch den Schulabschluss zu schaffen, um im Anschluss beim SCRA durchzustarten.“

Noah Bitsche: „Es ist für mich eine riesen Ehre, den ersten Profi-Vertrag beim SCR Altach zu unterschreiben. Es gilt jetzt dieses Jahr in der Akademie bestmöglich zu nutzen, erfolgreich Fußball spielen und meine persönliche Entwicklung voranzutreiben.“

Foto: Cashpoint SCR Altach