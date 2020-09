Renny Smith kickte in der Jugend von Chelsea und Arsenal

Die fußballerische Ausbildung erhielt Renny Smith in Englands Elite bei Arsenal und Chelsea. Die ersten Sporen verdiente sich der 23-Jährige in Italien (LR Vicenza Virtus, FC Mantova und FC Südtirol). Zuletzt stand der beidbeinige Mittelfeldspieler mit österreichischem Pass, der bereits für die rot-weiß-rote U18- und U19-Auswahl auflief, in der zweiten holländischen Liga beim FC Dordrecht unter Vertrag, wo er in 61 Spielen acht Mal traf. Bei der WSG unterzeichnete Smith einen längerfristigen Vertrag.

Coach Thomas Silberberger: "Renny überzeugte uns sowohl im Training als auch im Test gegen Union Berlin (Anm.: 3:0-Sieg). Seine Art zu spielen erweckt den Eindruck schon lange Teil des Teams zu sein. Als beidbeiniger Spieler kann Renny auf mehreren Positionen im Mittelfeld spielen."

von Ligaportal, Foto: WSG Swarovski Tirol