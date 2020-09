Heute Abend kann der SK Rapid Wien einen weiteren Schritt in Richtung Champions-League-Gruppenphase machen. Für die Hütteldorfer geht es um 20:30 gegen den belgischen Vizemeister KAA Gent um den Einzug ins Playoff der CL. Wie schon beim Spiel gegen Lok Zagreb in der 2. Runde der UEFA Champions League Qualifikation sind auch dieses Mal keine Zuschauer im Stadion erlaubt.





Deswegen veranstaltet der SK Rapid Wien auf der klubeigenen Plattform RAPID TV das Format „Internationales Auswärtsspiel in Hütteldorf“. Hier werden die Zuseher ideal auf das Spiel gegen KAA Gent eingestimmt.



Ab 19:15 Uhr überträgt RapidTV live aus der Ebene 1 im Allianz Stadion, wo Moderator Lukas Marek seine Gäste Raimund Hedl, Patrick Jovanovic und Andy Marek auf der Bühne begrüßen wird. Mit Hedl und Jovanovic sind zwei ehemalige Rapidler dabei, die beide sehr viele internationale Spiele mit dem SK Rapid erlebt haben und heute das Spiel analysieren werden. Und mit Andy Marek wird die Stimme Rapids dabei sein, die auch bei unseren bisherigen Sendungen immer ein wesentlicher Bestandteil war.



Interessierte Fans können sich noch Tickets sichern, um im Publikum bei dieser Live-Sendung mit dabei zu sein und das Spiel gemeinsam in Hütteldorf zu verfolgen. Restkarten sind um € 18,99 noch entweder direkt im Fancorner in Hütteldorf oder online unter www.rapidshop.at verfügbar. Inkludiert sind ein Paar Würstel sowie der offizielle Matchschal Gent-Rapid.



All jene, die Karten für diese Veranstaltung erwerben bzw. schon erworben haben, sollten bis spätestens um 19:00 Uhr vor Ort zu sein (Einlass ab 18:30 Uhr), damit pünktlich zu Beginn der Sendung alle auf ihren Plätzen sitzen!



Also, entweder spontan noch rasch Tickets sichern oder ab 19:15 Uhr RAPID TV einschalten bzw. via Facebook mit dabei sein!

Foto: SK Rapid