"Cheftrainer Zvonimir Soldo hat dem FC Flyeralarm Admira seinen Rücktritt angeboten. Die Gründe liegen im privaten Bereich. Mit großem Bedauern ist der FC Flyeralarm Admira diesem Gesuch umgehend nachgekommen", schrieb die Admira am Sonntagnachmittag in einer Presseaussendung. Doch kehrte der sympathische 52-Jährige tatsächlich freiwillig in seine Heimat Kroatien zurück?

Doch kein freiwilliger Abgang von Soldo?

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung soll Felix Magath die Trennung bereits seit längerer Zeit geplant haben: „Die beiden mussten gehen, weil das Felix Magath so wollte. Es wurde nach einer Lösung gesucht, die für so wenig Unruhe wie möglich sorgen soll", wird ein Informant aus Kroatien zitiert. Beide hätten noch einen laufenden Vertrag bis 2021, verrät die namentlich nicht genannte Quelle. Soll heißen, dass das Trainerteam nicht freiwillig den Abgang gemacht hat, sondern beurlaubt wurde.

Ex-Sportchef Ernst Baumeister soll Magath bereits vor einiger Zeit darauf aufmerksam gemacht haben, dass Soldo nicht der richtige Trainer für die Admira sei. „Nur konnte er dem von ihm gefeuerten Sportdirektor nicht recht geben, ohne sein Gesicht zu verlieren. Also musste der Abschied mit Verzögerung geplant werden", schreibt die Kronen Zeitung.

Die Admira kommt also auch in der neuen Saison nicht zur Ruhe und mutiert immer mehr zum Chaos-Klub in Österreich. In den letzten zwei Jahren verbrauchten die Südstädter nicht weniger als drei Cheftrainer.

