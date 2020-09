Am gestrigen Mittwoch startete der TSV Hartberg erstmals ins Abenteuer Europacup, als sich um 9 Uhr Vormittags eine rund 40 Mann starke Abordnung des TSV am Flughafen in Graz getroffen hatte. Um 10:30 Uhr hob die Maschine in Richtung Katowice ab. Von dort ging es anschließend mit dem Bus nach Gliwice, wo die Hartberger heute um 20 Uhr auf Piast Gliwice treffen (Heute LIVE im Ticker).

Hartberg fiebert Europacup-Premiere entgegen

„Es ist ein riesengroßes Gefühl für uns, hier sein zu dürfen. Für den Verein ist es das erste Spiel auf internationaler Ebene, das ist etwas ganz Besonderes. Die ersten Eindrücke hier sind toll und wir freuen uns schon auf das, was uns hier noch erwartet“, meinte Markus Schopp bei der gestrigen Pressekonferenz vor dem Zweitrunden-Duell in der Europa-League-Quali.

„Wir treffen auf einen sehr disziplinierten Gegner, der uns im physischen Bereich alles abverlangen wird“, weiß der Trainer der Oststeirer. Piast Gliwice habe in den letzten Spielen, „auch wenn es die Resultate nicht widerspiegeln, immer mehr zu den eigenen Stärken gefunden und daher erwartet uns ein sehr harter Kampf“, ist Schopp überzeugt.

In der Saison 2018/19 wurde Piast Gliwice überraschend polnischer Meister. Damals entging der TSV Hartberg nur haarscharf dem Abstieg in die 2. Liga. „Die Favoritenrolle ist, denke ich, klar verteilt, wir haben viele Spieler im Kader, die vor drei Jahren noch in der Regionalliga gespielt haben“, betont Schopp. „Aber die Spieler haben sich das natürlich über ihre Entwicklung mit dem Verein und ihrer individuellen Entwicklung hart erarbeitet. Es ist aus meiner Sicht aber kein Zufall, sondern das ist durch harte Arbeit entstanden. Wir nehmen diese Herausforderung aber gerne an und wollen nicht nur überraschen, sondern überzeugen“, merkt der Hartberg-Trainer an.

"Dass wir hier sein dürfen, ist eine große Belohnung für die sehr gute letzte Saison"

Auch Kapitän Rene Swete fiebert der heutigen Europacup-Premiere entgegen: „Wir können es kaum erwarten, bis das Spiel hier los geht. Dass wir hier sein dürfen, ist eine große Belohnung für die sehr gute letzte Saison. Die Vorfreude ist in den letzten Tagen immer größer geworden. Wir sind aber nicht nur hier und in diesen Bewerb, damit wir uns eine schöne Stadt anschauen können, sondern um erfolgreich Fußball zu spielen. Wir haben uns, wie bei jedem Spiel, sehr gut vorbereitet.“

Sollte dem TSV Hartberg heute Abend ein Sieg gelingen, würden die Oststeirer eine Woche später auswärts auf den Sieger des Duells IFK Göteborg gegen FC Kopenhagen treffen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media