Der SK Sturm Graz hat einen weiteren Abgang zu vermelden. Lukas Grozurek, der in der abgelaufenen Saison an den Karlsruher SC verliehen war, wechselt zum SKN St. Pölten, wo er einen Ein-Jahres-Vertrag plus Option unterzeichnet. Der 28-jährige Wiener wird nach heutigen Tests morgen ins Training einsteigen.

SKN-Sportdirektor Georg Zellhofer meint zu dieser Verpflichtung: „Lukas hat ein gutes Alter und bringt viel Erfahrung mit, sowohl von der heimischen Liga als auch international. Er ist im Angriff auf mehreren Positionen einsetzbar und bringt eine zusätzliche Qualität in unseren Kader.“ >>Transfers Tipico Bundesliga<< von Ligaportal, Foto: spusu SKN St. Pölten