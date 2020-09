Die österreichische Bundesregierung hat am heutigen Donnerstag weitere verschärfte Maßnahmen verkündet, die ab Montag um 0 Uhr für ganz Österreich gelten werden. So werden ab Montag sämtliche Feiern und private Veranstaltungen in Innenräumen auf zehn Personen beschränkt. Zudem wird die Verpflichtung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wieder landesweit ausgeweitet.

Zuschauer-Obergrenzen bleiben vorerst aufrecht

Auf den Sport wirken sich die Maßnahmen vorerst nicht aus. So stellt Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler im Rahmen einer Pressekonferenz klar, dass die maximale Obergrenze von 3000 Zuschauern bei Freiluftveranstaltungen mit zugewiesenem Sitzplatz bestehen bleibt.

Lobende Worte hatte Werner Kogler für den Fußball übrig. "Wir haben gesehen, dass es bei Fußballspielen ganz, ganz gut funktioniert. Wir stellen fest, dass es kaum Ansteckungen gibt - nach den gestrigen Berichten - auf einem Fußballplatz oder in der Sportausübung. Das schaut sehr gut aus", lässt Kogler aufhorchen.

Dem Sportminister seien gestern die Zahlen vom ÖFB präsentiert worden. "Das deckt sich genau mit den Berichten, die wir gestern bekommen haben."

Doch der Sportminister mahnte auch: "Der Appell von mir: Es kommt darauf an, was nach den Spielen - bei den kleineren Vereinen - in den Kantinen passiert. Es gibt Hinweise, dass es dabei zu Infektionen gekommen ist", so Kogler.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media