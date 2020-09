Am kommenden Dienstag sollte in Tel Aviv das Champions-League-Play-off-Hinspiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Österreichs Meister Red Bull Salzburg stattfinden. Die Austragung der Partie im Bloomfield-Stadion wackelt jedoch gehörig, da ab Freitag in Israel ein Lockdown in Kraft tritt.

Jesse Marsch möchte nicht in Israel spielen Geht es nach Jesse Marsch, dann soll die Partie nicht in Israel ausgetragen werden: "Ich persönlich möchte nicht in Israel spielen. Weil es ist gefährlich momentan, es ist gefährlich für unsere Gruppe”, so der Salzburg-Trainer in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Aktuell schreibt Israel 5.523 neue Corona-Fälle. 1.147 Menschen sind in Israel nach einer Corona-Infektion gestorben. Aktuell wartet Red Bull Salzburg noch auf Entscheidung durch die UEFA. Diese hätte eigentlich bereits gestern fallen sollen. "Organisatorisch macht es die Reise nicht leichter", heißt es vonseiten der Salzburger Bullen. Mit Griechenland und Zypern stünden zwei Länder als potenzielle Gastgeber von neutralen Spielorten parat. von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media