Der LASK kennt seinen Gegner für das bevorstehende Duell in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation. Dort treffen die Linzer Athletiker auf den slowakischen Klub DAC Dunajská Streda, der sich am Donnerstag mit 5:3 (n. V.) gegen den FK Jablonec durchgesetzt hat. Die Partie LASK gegen DAC Dunajská Streda steigt am Donnerstag, 24. September, um 20:30 Uhr auf der Linzer Gugl. Der Aufsteiger ins Playoff wird in einer Partie ermittelt. Zuschauer sind keine zugelassen.

Dunajská Streda führt Tabelle in der Slowakei an

Der DAC Dunajská Streda landete in den vergangenen drei Saisonen jeweils auf dem dritten Platz der slowakischen Fortuna Liga. In den Vorjahren kamen die Blau-Gelben nicht über die zweite Quali-Runde der UEFA Europa League hinaus, gegen Dinamo Minsk (2018/19) und Atromitos Athen (2019/20) setzte es Niederlagen.

In der laufenden Saison führen die Südslowaken die Tabelle mit sechs Siegen aus sechs Spielen an.

Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer über den DAC Dunajská Streda: „Mit dem DAC Dunajská Streda wartet eine große Herausforderung auf uns: Sie sind vor allem physisch bärenstark, sind gut strukturiert und zeigen ein sehr dynamisches Offensiv-Spiel. Mit sechs Siegen aus sechs Liga-Spielen werden sie mit breiter Brust nach Linz kommen. Wir werden den DAC in der nächsten Woche einer weiteren intensiven Analyse unterziehen, um gut vorbereitet zu sein. Unser Ziel ist klar: Wir wollen in die nächste Runde!“

Foto: Harald Dostal/fodo.media