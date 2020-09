Immer wieder erleben wir im Fußball, dass selbst die beste Taktik einer Mannschaft, in Kombination mit technisch und körperlich starken Spielern, nicht zum Erfolg führt. Was in der Erfolgsformel fehlt sind mentale Fertigkeiten. So sagt zum Beispiel Antoine Griezmann, dass mentale Stärke eines der wichtigsten Eigenschaften eines Fußballers ist. Der Kopf steuert die Füße, nie anders herum. Ein Gastbeitrag von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Aus meiner langjährigen Erfahrung als Mentalcoach weiß ich, dass mentales Training im heutigen Leistungssport die Regel ist. Eine Ausnahme ist aber der Fußball. Hier sind noch viele Verantwortliche im Glauben, Kopftraining ist etwas für Schwache. Dabei übersehen sie jedoch, welches riesige Potential sie sich entgehen lassen. Ich möchte am Beginn dieser Beitragsserie ein paar Missverständnisse zu Mentaltraining im Fußball ausräumen und aufzeigen, was es Spielern und Mannschaften bringt, sich aktiv mit mentalem Training auseinander zu setzen.

Veränderungen im Fußball

Der Fußball hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. Nicht nur dass das Spiel schneller und kraftbetonter wurde, auch der Druck und die Erwartungshaltung von Fans, Sponsoren und Medien wurde größer. Heute wird jeder Fehltritt eines Spielers binnen von Sekunden in allen sozialen Medien kommentiert und geteilt.



Um diese komplexen Herausforderungen zu meistern, sind neue mentale Fertigkeiten gefordert, die ebenso trainiert gehören wie Muskeln. Mental starke Spieler und Mannschaften lassen sich durch Hindernisse und Hürden nicht beeindrucken. Sie bewahren in schwierigen Situationen im Match einen kühlen Kopf, übernehmen Verantwortung, pushen sich gegenseitig und sind bis zur letzten Sekunden hoch konzentriert.

Mentales Training bei Vereinen noch nicht angekommen

Inwieweit ist nun mentales Training in den Vereinen und bei den Spielern selbst angekommen? Sportpsychologen sind der Meinung, dass mentalem Training noch immer viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Hans Dieter Hermann, Sportpsychologe bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft antwortete einmal auf die Frage, warum nicht viel mehr Teams eng mit einem Sportpsychologen oder Mentalcoach zusammenarbeiten:

"Etliche Verantwortliche im Fußball haben ein sehr konservatives, männliches, manchmal kriegerisches Bild dieses Sports oder möchten es bedienen. Da passen Psychologen nicht richtig hinein. Dass der Kopf tatsächlich die Steuereinheit und ein guter Ansatzpunkt für Leistungssteigerungen ist, scheint bei manchen nicht anzukommen."

Fußball ist reif für einen grundlegenden Wandel

Dazu passt auch ganz gut eine Aussage von Chris Anderson, der das Buch „Die Wahrheit liegt auf dem Platz“, geschrieben hat. Anderson ist heute Professor an der Cornell University und arbeitet als Sportanalyst mit Schwerpunkt Fußball. Er sagt unter anderem:

„Der Fußball klammert sich an Dogmen. Der Sport wird von Männern bestimmt, die ihre Kompetenzen nicht gerne von Außenseitern in Frage stellen lassen wollen. Dass es ein Wissen gibt, das ihnen fremd ist. Dass man es nicht so machen muss, wie sie es schon immer gemacht haben. Fußball ist vorsätzlich ignorant.

Fußball ist ein Spiel, das reif für einen grundlegenden Wandel ist.“

In meinen nächsten Beiträgen werde ich dann auf spannende mentale Komponenten eingehen, die über Sieg und Niederlage entscheiden.

Wolfgang Seidl, ist selbstständiger akademischer Mentalcoach mit einer Praxis in der Steiermark und Wien. Er betreut als Coach Sportler, stressgeplagten Menschen, Mannschaften und Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit mit Fußball liegt einerseits in der mentalen individuellen Betreuung von SpielerInnen sowie in der mentalen Beratung von Mannschaften.

MANA4YOU

Wolfgang Seidl, MBA

Akademischer Mentalcoach

Dipl. Lebens- und Sozialberate

HeartMath®Coach

Praxis Steiermark: Burgauerstrasse 49; 8283 Bierbaum

Praxis Wien: Cumberlandstrasse 102; 1140 Wien

+43 650 415 5401

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.mana4you.at

www.amschwalbenhof.at

Foto: GEPA/Hpybet