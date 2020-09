Ab sofort wird in der Generali-Arena Schwechater Bier ausgeschenkt. "Die Brau Union Österreich, seit damals durchgehend ein starker und verlässlicher Partner der Violetten, wird ab dem ersten Heimspiel am Sonntag gegen die SV Ried wieder mit der historischen Biermarke Schwechater bei uns an allen Verkaufsstellen auftreten – Tradition verbindet", schreibt die Wiener Austria in einer Aussendung.

AG-Vorstand Markus Kraetschmer: "Austria Wien und die Marke Schwechater sind bereits seit vielen Jahrzehnten vertrauensvoll miteinander verbunden. Dafür ein Dankeschön an unseren Partner und speziell auch an Verkaufsdirektor Bernhard Mitteröcker, mit dem wir auch schon seit sehr vielen Jahren einen perfekten Doppelpass mit der Brau Union spielen. Unsere Fans im VIP- und Hospitality-Bereich können sich über das ergänzende Angebot mit Schwechater jedenfalls jetzt schon freuen."

Bernhard Mitteröcker, Verkaufsdirektor Region Ost der Brau Union Österreich, ist stolz auf die Zusammenarbeit: "Vereinsführung, Fans und Schwechater haben sich über die zukünftige Welt Gedanken gemacht und waren sich sehr schnell einig, dass sie wieder back to the roots gehen wollen und mit Schwechater durchstarten werden. Unsere langjährige Kooperation als Brau Union Österreich setzen wir fort. Schwechater war immer das Bier der Austria."

Foto: FK Austria Wien/Köhler