Wenige Tage nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation geht es für den SK Rapid Wien in der Bundesliga gegen Sturm Graz weiter. Viel Zeit zum Jammern oder Hadern aufgrund des Ausscheidens blieb den Wienern also nicht: „In der Nacht danach waren wir sehr nachdenklich, das war schon sehr bitter, so auszuscheiden“, verrät Max Hofmann, der jedoch klarstellt: "Es hilft nichts, damit zu hadern, vielmehr müssen wir schon wieder nach vorne schauen.“

Sturm-Coach Ilzer lobt Rapid

Auch Didi Kühbauer weiß, dass seine Mannschaft in der CL-Quali durchaus weiterkommen hätte können: „Wir wissen alle, dass in Gent auf jeden Fall mehr drin gewesen wäre, müssen dieses Spiel aber wegstecken und das nächste in Angriff nehmen“, so der gebürtige Burgenländer. Über das Duell gegen die Grazer meint der Rapid-Coach: „Sturm hat mit einem neuen Trainer auch neue Energie und viel vor. Aber wir fahren sicher hin, um zu punkten.“

Während Rapid mit einem 4:1-Sieg gegen die Admira in die neue Saison gestartet war, enttäuschte Sturm beim torlosen Remis gegen St. Pölten. Das sah auch Trainer Christian Ilzer so, der zugab, dass er mit seiner Mannschaft in dieser Woche einiges aufzuarbeiten hatte. Vor Rapid Wien zeigt Ilzer großen Respekt: „Rapid ist schon gut in Form“, so Ilzer.

So könnten die Teams spielen

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Wüthrich, Gorenc-Stankovic, Dante - Hierländer, Jäger, Kiteishvili, Jantscher - Friesenbichler, Balaj

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Hofmann, Greiml, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Murg, Fountas, Arase - Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

Sturm Graz gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

Sturm Graz gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller