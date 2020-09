Nach dem erfolgreichen Auftakt in die neue Bundesliga-Saison (1:0 gegen Austria Wien) wartet auf den LASK am heutigen Samstag das erste Auswärtsspiel der Spielzeit 20/21. Die Linzer Athletiker gastierten in Innsbruck bei der WSG Tirol. Ein Gegner, der laut Dominik Thalhammer nicht zu unterschätzen ist: „Man muss die WSG nach dem Saisonauftakt realistisch einschätzen: Wattens war gegen Ried drauf und dran, das Spiel zu gewinnen, sie hatten gute Chancen auf einen Treffer zum 1:3. Von daher erwarten wir eine sehr gefährliche Tiroler Mannschaft.“

Beim LASK herrscht eine "gute Grundstimmung"

Dennoch sieht Thalhammer seine Mannschaft in einer guten Verfassung: „Gegen Wattens wird Geduld gefragt sein, da sie gut strukturiert auftreten werden. Der Auftaktsieg gegen die Austria hat bei uns für eine sehr gute Grundstimmung gesorgt und ich bin zuversichtlich, dass wir im Innsbrucker Tivoli eine gute Leistung zeigen werden“, so Thalhammer.

Einige Personalien machen dieses Duell besonders reizvoll, kamen mit David Schnegg, Tobias Anselm und Nemanja Celic doch gleich drei LASK-Kicker zur WSG Tirol. Und es geht auch umgekehrt: Lukas Grgic spielt seit Saisonbeginn wieder beim LASK. „Der Trainer hat uns ein paar Dinge gesagt, wie wir sie erwischen können. Wichtig ist, dass jeder daran glaubt, diesen Gegner schlagen zu können“, sagt David Schnegg, der wie Tobias Anselm leihweise zur WSG wechselte.

So könnten die Teams spielen

WSG Tirol: Oswald - Rogelj, Behounek, Gugganig, Schnegg - Baden Frederiksen, Petsos, Celic, Pranter - Dedic, Yeboah

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Ramsebner - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Alexander Harkam

WSG Tirol gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WSG Tirol gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Austria 4 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

WSG Tirol gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media