Was sich in den letzten Tagen und Wochen bereits angekündigt hatte, ist seit heute offiziell: Andrija Pavlovic verlässt den SK Rapid Wien mit sofortiger Wirkung und wechselt zum dänischen Erstliga-Verein Bröndby IF.

Pavlovic stieß im Sommer 2018 zum SK Rapid, verletzte sich allerdings noch vor Saisonstart und fiel längerfristig aus. Nach seinem Comeback absolvierte er für Grün-Weiß insgesamt 29 Pflichtspiele, in denen ihm acht Treffer gelangen. Danach wurde er für eine Saison zu APOEL Nikosia verliehen, ehe die Leihe endete und er in den vergangenen Wochen wieder nach Hütteldorf zurückkehrte.

Foto: GEPA/Wien Energie