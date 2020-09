"Wir wollen gewinnen und unserer Favoritenrolle gerecht werden", lautet die Marschroute von Peter Stöger vor dem heutigen Bundesliga-Duell Austria Wien gegen SV Ried. Zum ersten Mal seit einem halben Jahr sind in der Wiener Generali-Arena wieder Zuschauer zugelassen. 3000 Fans werden am späten Nachmittag in Wien-Favoriten mit dabei sein.

Der Aufsteiger möchte auch gegen die Austria etwas mitnehmen

„Wir sind wirklich froh, dass am Sonntag zumindest 3.000 Zuschauer ins Stadion kommen dürfen", so Austria-Coach Peter Stöger. Der ehemalige Meistercoach der Veilchen hat am ersten Spieltag gegen den LASK eine durchaus ansprechende Leistung seiner Mannschaft gesehen: „Wir haben aber eine Mannschaft gesehen, die alles versucht, um sich als Kollektiv gegen Widerstände zu wehren. Wenn wir noch etwas drauflegen können, sehe ich gute Chancen, dass wir das Spiel am Sonntag gewinnen", führt Peter Stöger aus.

Die Rieder kommen nach dem Last-Second-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Tirol mit einer breiten Brust nach Wien: „Wir fahren nach Wien, um alles zu probieren, damit wir den einen oder anderen Punkt mitnehmen können. Dazu braucht es eine herausragende Leistung von uns. Ich bin mir sicher, dass unsere Jungs mit sehr viel Vorfreude und großer Motivation in das Spiel gehen werden", so Ried-Trainer Gerald Baumgartner.

Vor der Austria hat Baumgartner, der die Veilchen selbst von Juni 2014 bis März 2015 trainierte, dennoch großen Respekt: „Es ist fast ein Spiel David gegen Goliath. Die Austria ist ein Traditionsklub und ein großer Wiener Hauptstadtklub, der mit Peter Stöger einen Trainer hat, der schon international seine Qualitäten bewiesen hat.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Austria 1.85 | Unentschieden 3.75 | Ried 3.80

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Austria: Pentz - Zwierschitz, Jarjue, Madl, Suttner - Ebner, Grünwald - Wimmer, Pichler, Sarkaria - Monschein

Ried: Sahin-Radlinger - Kerhe, Lackner, Reifeltshammer, Meisl, Lercher - Nutz, Ziegl, Offenbacher - Grüll, Gschweidl

Schiedsrichter der Begegnung

Rene Eisner

Austria Wien gegen SV Ried im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen SV Ried live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Austria Wien gegen SV Ried im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media