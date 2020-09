Am Dienstag gastiert der FC Red Bull Salzburg in Tel Aviv, wo das Playoff-Hinspiel der UEFA Champions League gegen Maccabi Tel Aviv stattfindet. Zuletzt äußerten die Verantwortlichen von Österreichs Serienmeister große Bedenken und Kritik ob der Entscheidung der UEFA, die Partie trotz des Lockdowns in Israel nicht in ein Ersatzstadion in ein anderes Land zu verlegen.

Medien: 13 Corona-Fälle bei Salzburg-Gegner Maccabi

Und nun herrscht vor dem Duell am Dienstag auch noch Corona-Chaos beim israelischen Meister. So berichten die israelischen Medien Sports Rabbi und Sport5, dass es sechs positive Corona-Fälle bei Spielern sowie sieben Fälle im Trainerstab von Maccabi Tel Aviv gebe. Demnach seien die Spieler Dor Peretz, Yonatan Cohen, Avi Rikan, Enrik Saborit, Nick Blackman und Daniel Peretz positiv getestet worden.

Ob die Partie wie geplant stattfinden kann, ist zurzeit nicht klar. Sollte Maccabi Tel Aviv aufgrund zu vieler positiver Corona-Tests nicht antreten können, würde das Hinspiel mit 0:3 strafverifiziert werden. Den UEFA-Regularien zufolge muss ein Team über 13 negativ getestete Spieler verfügen, um bei einem Spiel antreten zu können.

