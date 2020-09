Es ist ein außergewöhnliches Spiel, das am heutigen Dienstagabend auf den FC Salzburg wartet. Österreichs Serienmeister reiste trotz eines in Israel verhängten Lockdowns in die Hauptstadt Tel Aviv, um dort ein Fußballspiel zu absolvieren. Gegner im Hinspiel des Champions-League-Playoffs ist der israelische Meister Maccabi Tel Aviv, bei dem seit Tagen Corona-Chaos herrscht. >>DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten<<

Jesse Marsch: "Unser Ziel ist es, die Champions League zu erreichen"

Gleich neun Spieler sowie acht Betreuer wurden positiv auf das Virus getestet. Dennoch wird die Partie wie geplant stattfinden, da eine Mannschaft laut einem UEFA-Regulativ 13 fitte Feldspieler sowie zwei Torhüter haben muss, damit ein Spiel durchgeführt werden kann. Sollte Maccabi nicht genügend Profis zur Verfügung haben, könnte der israelische Meister unbegrenzt Jugendspieler nachnominieren, um das Kontingent zu erfüllen.

Österreichs Serienmeister darf sich von diesen Umständen jedoch nicht beirren lassen und steht vor dem zweiten Einzug in die Gruppenphase der Champions League: "Das ist unser Ziel", sagt Abwehrchef Andre Ramalho. Auch Trainer Jesse Marsch hat die Königsklasse vor Augen: „Wir haben keine Angst vor Corona. Unser Ziel ist es, die Champions League zu erreichen", betont der US-Amerikaner.

Trotz der vielen Ausfälle bei den Gastgebern dürfe seine Mannschaft aber "nicht naiv sein", so Marsch. „Wir wissen, dass wir kämpfen müssen", merkte der Salzburg-Coach an.

So könnten die Teams spielen

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum - Bitton, Tibi, Yeini, Baltaxa, Davidzada - Karzev, Biton, Golasa - Ben Haim, Shechter

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa, Bernede, Mwepu, Szoboszlai - Koita, Daka

Schiedsrichter der Begegnung

Michael Oliver (England)

