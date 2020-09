Die SV Guntamatic Ried hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den ehemaligen Mattersburg-Kicker Filip Borsos verpflichtet. „Es hat sich die Chance ergeben, dass wir mit Filip Borsos einen jungen, talentierten Offensivspieler zu uns holen. Wir werden ihm die Gelegenheit geben, sich bei uns entsprechend gut einzugewöhnen und werden ihn über unsere Jungen Wikinger aufbauen“, erklärt Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

„Filip Borsos hat von uns einen Jungprofi-Vertrag bekommen und wird zuerst einmal bei den Jungen Wikingern spielen. Wir wollen jungen Talenten bei uns die Chance geben, sich weiterzuentwickeln und dann in die Profi-Mannschaft einbauen. Filip Borsos ist 20 Jahre alt, hat sich bei Mattersburg in der Regionalliga schon durchgesetzt und hatte auch schon Einsätze in der ersten Mannschaft. Jetzt soll er bei uns den nächsten Schritt machen“, betont SVR-Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt.

„Ich freue mich, dass ich hier in Ried bei einem Traditionsverein bin, der eine absolute Top-Adresse ist. Und ich bin sehr froh, dass ich in Ried mit einem Trainer arbeiten kann, den ich schon von Mattersburg kenne“, sagt der 20-jährige gebürtige Ungar. Filip Borsos ist gelernter Mittelstürmer und hat die Akademie Burgenland durchlaufen.

von Ligaportal, Foto: SV Ried