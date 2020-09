Am Dienstagabend gastiert der FC Salzburg im Playoff-Hinspiel der UEFA Champions League bei Maccabi Tel Aviv. Und die Vorzeichen für diese Partie sind aufgrund der aktuellen Corona-Probleme bei den Israeli außergewöhnlich. Gleich sieben Spieler sowie sieben Betreuer von Maccabi wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Das Spiel im Bloomfield-Stadion soll dennoch wie geplant stattfinden.

Jesse Marsch: „Unser Ziel ist es, die Champions League zu erreichen“

Mit Dor Peretz, Avi Rikan, Daniel Peretz, Nick Blackman, Enric Saborit, Yonatan Cohen und Dan Glazer muss der israelische Meister gleich auf sieben Stammspieler verzichten. „Ich bin nicht hier, um Ausreden zu suchen. Wir haben 16 bis 18 bereite Spieler“, erklärt Maccabi-Coach Georgios Donis.

Red Bull Salzburg reiste am heutigen Montag nach Tel Aviv, wo Salzburg-Coach Jesse Marsch am Abend eine Pressekonferenz abhielt. „Wir haben keine Angst vor Corona“, bestätige Marsch, der sich vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Altach jedoch noch gegen eine Austragung in der israelischen Hauptstadt ausgesprochen hatte. Doch als die UEFA mitteilte, dass die Partie in Tel Aviv stattfinden wird, sei es für March kein Problem mehr gewesen.

Die zahlreichen Corona-Fälle beim Gegner würden die Ziele von Österreichs Serienmeister nicht beeinflussen: „Unser Ziel ist es, die Champions League zu erreichen“, stellt der US-Amerikaner klar. Maccabi Tel Aviv habe „eine gute Mannschaft und viele gute Spieler“, fährt Marsch fort. „Wir sind nicht naiv und wissen, dass wir kämpfen müssen, aber wir sind bereit für morgen“, so der 46-Jährige.

Auch Andre Ramalho hat vor dem morgigen Spiel keine Angst und stellt klar: „Für uns gibt es nur einen Fokus und das ist unser Spiel. Wir haben ein großes ziel und wollen ein gutes Spiel machen“, betont der Brasilianer, der am Samstag gegen Altach früh die Rote Karte gesehen hatte.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media