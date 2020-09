Der FC Flyeralarm Admira kommt einfach nicht zur Ruhe. Nach dem katastrophalen Start in die neue Bundesliga-Saison (1:4 gegen Rapid, 0:5 gegen St. Pölten) liegen bei den Niederösterreichern die Nerven blank. Interimscoach Patrick Helmes blieb dem gestrigen Montagstraining fern, da er in Köln Behördenwege zu erledigen hatte. Felix Magath, der starke Mann bei der Admira, äußerte dazu heftige Kritik.

Christoph Schösswendter vom Verein freigestellt

„Ich hätte das nicht gemacht, aber ich war auch nie Interimstrainer", echauffiert sich Magath über das Fernbleiben von Helmes. Nach dieser Aktion stehen die Chancen von Patrick Helmes, ein längerfristiges Engagement als Cheftrainer zu erhalten, alles andere als gut.

Zudem kracht es nun auch im Spielersektor: Wie die Admira in einer Aussendung bekannt gibt, wurde Christoph Schösswendter vom Verein freigestellt. "Dies ist das Ergebnis einer internen Sitzung der Vereinsverantwortlichen. Über die Gründe wurde Stillschweigen vereinbart."

Der Innenverteidiger war zu Beginn des Jahres 2019 von Union Berlin zu seinem ehemaligen Klub zurückgekehrt.

Sportdirektor Franz Wohlfahrt hat jedenfalls harte Kritik an manche Spieler gerichtet: „Einige sind noch nicht reif für die Liga, andere verstehen nicht, worauf es ankommt - ich werde ihnen weiter so lange am Arsch gehen, bis sie es kapieren."

Neuer Trainer wird heute vorgestellt

Zudem möchte die Kronen Zeitung erfahren haben, dass noch am heutigen Dienstag der neue Cheftrainer der Admira vorgestellt werden soll. Deswegen sei auch das Training auf 17:30 Uhr verschoben worden. Wer das Traineramt beim Tabellenletzten übernehmen wird, ist noch nicht klar. Felix Magath und Andreas Herzog sollen dem Bericht zufolge kein Thema sein.

