Der FC Flyeralarm Admira hat am Dienstag zwei Personalentscheidungen bekannt gegeben. So verpflichtet das aktuelle Tabellenschlusslicht der Tipico Bundesliga den ehemaligen Mattersburg-Kicker Lukas Rath. Der 28-Jährige erhält in der Südstadt einen Einjahresvertrag. Der 1,85m große Innenverteidiger absolvierte seit Sommer 2008 für den SV Mattersburg 167 Spiele, zudem kommen 60 Spiele in der 2. Liga. Für diverse Nachwuchsteams trug er 33 Mal das Nationaltrikot.

„Lukas hat nicht nur eine große Präsenz auf dem Spielfeld, sondern gilt auch als Führungspersönlichkeit. Vor allem seine Erfahrung aus knapp zwölf Jahren Bundesliga gibt unseren jungen Spielern weitere Unterstützung und Sicherheit“, wird Franz Wohlfahrt, Geschäftsführer Sport der Admira, zitiert.

„Ich freue mich, dass der Wechsel zum FC Flyeralarm Admira geklappt hat. Ich werde meine ganze Erfahrung einbringen, damit wir gemeinsam Erfolge feiern können“, sagt der gebürtige Eisenstädter Lukas Rath.

Zudem gibt die Admira bekannt, dass Christoph Schösswendter ab sofort nicht mehr Teil des Vereins sein wird. Dies sei das Ergebnis einer internen Sitzung der Vereinsverantwortlichen, heißt es in einer Mitteilung. Über die Gründe der Freistellung macht der Bundesligist keine genauen Angaben.

von Ligaportal, Foto: FC Flyeralarm Admira