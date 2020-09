Der RZ Pellets WAC gibt Marcel Holzer leihweise bis zum Saisonende an den SKU Amstetten ab. Der 21-jährige Stürmer stand bereits in der Frühjahrssaison 2019 als Leihspieler für den Zweitligisten am Platz. "Es war der Wunsch des Spielers verliehen zu werden und diesem sind wir nachgekommen. Wir hoffen, dass Marcel genügend Spielpraxis sammeln kann, damit er nächste Saison als Verstärkung zurückkommt", sagt WAC-Coach Ferdinand Feldhofer.

Foto: Richard Purgstaller