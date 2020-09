Nach den jüngsten Erfolgen in der Europa League in der vergangenen Saison brennt der LASK auf die Rückkehr in den Europacup. Diese erfolgt heute Abend in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen den slowakischen Klub DAC Dunajska Streda. Die Slowaken führen die aktuelle Meisterschaft in der Slowakei mit sieben Siegen aus sieben Spielen an, sind demnach nicht zu unterschätzen.

LASK-Coach Thalhammer warnt vor Dunajska Streda

„Wir sehen das Spiel als große Chance: Als große Chance, in einem einzigen K.o.-Spiel ins Europa-League-Play-Off zu kommen. Mit diesem Mindset werden wir ins Spiel gehen“, verkündete LASK-Coach Dominik Thalhammer bei der gestrigen Pressekonferenz. Vor dem Gegner zeigt der Neo-LASK-Coach Respekt: „Mit dem DAC wartet eine Mannschaft auf uns, die sich in einem echten Flow befindet und die es zu respektieren gilt. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung für uns“, weiß Thalhammer.

Dunajska Streda musste bereits in der ersten Runde der EL-Quali einsteigen, wo man den isländischen Klub Hafnarfjördur ausgeschalten hat. In der zweiten Runde siegten die Slowaken gegen FK Jablonec aus Tschechien. Für die Linzer wiederum ist es das erste Spiel in der laufenden Qualifikation.

So könnten die Teams spielen

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, H. Balic

Dunajska Streda: Jedlicka - Blackman, Kruzliak, Beskorowajnji, Davis - Fabry, Schäfer, A. Balic - Divkovic, Ramirez, Kalmar

Schiedsrichter der Begegnung

Jerome Brisard (Frankreich)

LASK gegen Dunajska Streda im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Dunajska Streda live im TV verfolgen?

ORF 1 überträgt die Partie live um 20:30 Uhr.

Die Vorberichterstattung mit Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer startet um 20:15 Uhr.

Kommentiert wird das Spiel aus Linz von Thomas König.

