Gleich neun Spieler von Maccabi Tel Aviv mussten für das Hinspiel im Champions-League-Playoff gegen den FC Salzburg aufgrund eines positiven Corona-Tests passen. Die Partie am vergangenen Dienstag fand dennoch wie geplant im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv statt. Österreichs Meister setzte sich mit Mühe gegen ersatzgeschwächte Israelis 2:1 durch (CL-Playoff: Salzburg müht sich gegen ersatzgeschwächtes Maccabi Tel Aviv zum Sieg!).

Keine positiven Tests bei Red Bull Salzburg

Zwei Tage nach dem Spiel wurde nun bekannt, dass Maccabi-Kicker Ofir Davidzada, der gegen die Bullen durchgespielt hat, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Davon berichtet das israelische Portal Sports Rabbi. Der 29-jährige Linksverteidiger habe sich demnach in Quarantäne begeben.

Vonseiten des FC Red Bull Salzburg gibt es jedoch Entwarnung. Wie die Bullen gegenüber dem Kurier bestätigen, sei bei den gestrigen Corona-Befunden kein positives Ergebnis dabei gewesen.

Die nächsten Corona-Tests werden am Freitag in der Früh durchgeführt. Am Samstag trifft Salzburg in der 3. Bundesliga-Runde auswärts auf die SV Ried.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media