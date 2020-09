Nach dem famosen Einzug des LASK ins Playoff der UEFA Europa League (7:0! Gnadenloser LASK katapultiert sich ins Europa-League-Playoff!) kennen die Linzer Athletiker nun auch den Gegner, der in dieser letzten Runde vor dem Einzug in die Gruppenphase auf sie wartet. So treffen die Oberösterreicher am 1. Oktober auf den portugiesischen Top-Klub Sporting Lissabon. Das Spiel steigt in der portugiesischen Hauptstadt.

LASK und Sporting Lissabon kennen einander

Auch im Playoff der UEFA Europa League entscheidet nur eine einzige Partie, wer sich über den Einzug in die Gruppenphase freuen darf.

In der letztjährigen Gruppenphase bekamen es die Linzer Athletiker bereits mit Sporting Lissabon zu tun. Während die erste Partie in Lissabon aus Sicht des LASK mit 1:2 verloren gegangen war, bejubelten die Linzer am letzten Spieltag einen 3:0-Heimsieg auf der Gugl.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media