Mit einer äußerst positiven Grundstimmung empfängt der SKN St. Pölten heute Abend den SK Rapid Wien. Die Niederösterreicher sind nach dem 5:0-Kantersieg im Derby gegen die Admira vollgepumpt mit Selbstvertrauen und möchten nun den ersten Heimsieg gegen Rapid einfahren, nachdem man keine der jüngsten sechs Partien in der NV-Arena gewinnen konnte.

Robert Ibertsberger: „Wir stehen nicht so sehr in der Bringschuld wie Rapid"

„Wir haben in den ersten beiden Partien jetzt einmal ein Statement abgegeben. In den kommenden Spielen warten aber die Top 4 der letzten Saison, da werden wir sehen, wo wir wirklich stehen", weiß St. Pölten-Coach Robert Ibertsberger, der sich ein offenes Spiel erwartet: „Wir stehen nicht so sehr in der Bringschuld wie Rapid. Wenn wir es aber schaffen unseren Plan so umzusetzen, wie wir uns das vorstellen, ist in dieser Partie alles möglich.“

Rapid hingegen möchte ein anderes Gesicht zeigen als in der ersten Halbzeit gegen Sturm Graz am vergangenen Samstag: "Gegen Sturm ist es uns oft nicht gelungen, die richtigen Lösungen zu finden, wir haben kein gutes Spiel abgeliefert. Genau das wollen wir jetzt in St. Pölten besser machen", sagt Max Hofmann.

Didi Kühbauer ergänzt, dass seine Mannschaft "aggressiver im Spiel agieren" und "von der ersten Minute in den Zweikämpfen präsent" sein müsse. Der Rapid-Coach weiß, dass seine Schützlinge die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen: „Auch, wenn St. Pölten innerhalb des Teams sehr viel verändert hat, ist der Stamm der Mannschaft gleich geblieben. Wir nehmen das Ganze sehr ernst und müssen es auch, sonst kann man böse Überraschungen erleben."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

St. Pölten 4.00 | Unentschieden 3.80 | Rapid 1.80

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Luan, Muhamedbegovic, Schulz - Schütz, Pokorny, R. Ljubicic - Tanzmayr, Schmidt, Hugi

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Murg, Fountas, Arase - Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Christian-Petru Ciochirca

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich St. Pölten gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

St. Pölten gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Hpybet