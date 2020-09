Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat am Freitagvormittag mit der Ankündigung von verschärften Corona-Maßnahmen den Amateurfußball geschockt (Ligaportal berichtete: Hiobsbotschaft für Amateurfußball: Geisterspiele bei oranger Corona-Ampel!). Bereits am kommenden Dienstag wird der Niederösterreichische Fußballverband in einer Sitzung über die Auswirkungen der neuen Corona-Maßnahmen beraten.

NÖFV berät am Dienstag über weitere Vorgehensweise

"Diese Ad-hoc-Maßnahme hat natürlich auch mich überrascht", sagt NÖFV-Präsident Hans Gartner gegenüber der NÖN. Demnach hat Mikl-Leitner verkündet, dass in jenen Bezirken, in denen die Corona-Ampel auf orange geschaltet ist, keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen zugelassen sind. Davon ausgenommen sind nur die Eltern von Kindern bei Nachwuchspartien.

Diese Maßnahmen stellen die Gremien im NÖFV vor große Herausforderungen. Bereits am Dienstag, den 29. September, wird im Rahmen einer Präsidiums- und Vorstandssitzung über die weitere Vorgehensweise beraten. Danach werde man umgehend die Vereine informieren.

Eine Unterbrechung des Spielbetriebs steht zurzeit offenbar nicht im Raum. NÖFV-Präsident Gartner könne sich vorstellen, dass die betroffenen Klubs einen einvernehmlichen Platzwahltausch vornehmen könnten bzw. der Heimverein eine Absageberechtigung besitzt, wenn die Ampel in diesem Bezirk auf "Orange" gestellt ist. Dies sei aber nur "seine persönliche Meinung", so Gartner in der NÖN.

Klar ist: Langfristig können wohl nur die wenigsten Fußballvereine auf dieser Welt ohne Ticketeinnahmen überleben. Für die kleinen Klubs sind Ticket- sowie Kantineneinnahmen jedoch überlebenswichtig. Demzufolge stellte Sportminister Werner Kogler am Freitag in Aussicht, dass der Non-Profit-Fonds (Unterstützungstopf für gemeinnützige Vereine in Zeiten der Corona-Pandemie) verlängert wird.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller